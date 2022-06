Rodolfo Hernández y su esposa explican porqué la cédula de su hija sigue activa

En medio de esta campaña política para la segunda vuelta presidencial, ha salido a relucir el episodio de la hija de Rodolfo Hernández, quien fue secuestrada y posteriormente asesinada por la guerrilla del ELN, lo que ha hecho que la familia haya tenido que salir a pedir respeto a su memoria.

Luego de que se revelara que la cédula de ciudadanía de su hija Juliana Hernández Oliveros todavía sigue activa, el candidato presidencial y su esposa, Socorro Oliveros, tuvieron que salir a explicar en un comunicado por qué se presenta esta situación.

“Como familia siempre estuvimos a la espera de noticias de nuestra hija, pero al ser innegable lo evidente, se iniciaron las acciones judiciales pertinentes para la declaratoria de muerte presunta por desaparecimiento, siendo un asunto de competencia exclusiva de un juez de la República”, señalaron.

“En ese sentido, mientras la autoridad judicial no lo declare, el estado civil de mi hija no va a cambiar, razón por la cual su cédula de ciudadanía continúa activa y los bienes que le pertenecen continúan registrados a su nombre”, añaden.

La ley colombiana le permite a una familia iniciar el proceso de declaración de muerte de una persona, si después de 2 años de desaparecido no se tiene información de su paradero. El propio candidato Hernández ha dicho que ya inició este proceso legal, pero mismo aún no se ha resuelto.

“En política no todo se vale, por lo que reiteramos nuevamente la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas”, sostienen Hernández y su esposa.

Otro de los propósitos que se tienen con proceso judicial que se inició, es que los bienes que estaban a nombre de su hija puedan pasar ahora a nombre de su madre Socorro Oliveros.

Este es el comunicado:

