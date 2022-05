El excandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, informó que Rodolfo Hernández ya se contactó con él para que tengan un encuentro en los próximos días.

En diálogo con RCN Mundo, Fajardo explicó que “ayer me llamó por la noche Rodolfo Hernández. Del Pacto Histórico no me han llamado por la manera cómo se ha dado la relación del grupo que ha liderado Gustavo Petro conmigo. Voy con calma, con tranquilidad y con mucho cuidado. tengo que pensar en mi vida y mis proyectos”.

“Rodolfo me dijo que cuando suba a Bogotá me llamaba y le dije que claro y que con mucho gusto iba a hablar con él. Siempre ha sido una buena persona y tengo una buena relación en términos personales. Tengo que ser muy juicioso en lo que tiene que pasar o quiero que pase para Colombia. Primero hay que hablar con las personas de la Coalición Centro Esperanza y mirar cuál es el camino y ver cómo puedo apoyar a nuestro país en alguna medida”, agregó.

Asimismo, dijo que “tengo muchas cosas en la cabeza para hacer, conozco el país, quiero el país. Tengo una cantidad de cosas en la mente que tengo que aterrizar con toda la calma y con todo el juicio”.

Sobre la reunión que se desarrollará con los integrantes de su partido político, Fajardo indicó que “todos han confirmado y todos van a ir, esperemos a ver qué pasa porque es una discusión difícil. Sobre la mesa hay que poner los intereses de cada uno, somos personas de la política y cada quien tiene una perspectiva. Debemos mirar si tiene sentido estar en términos de una coalición unida, o si cada quien quiere coger su camino y todo eso estará puesto sobre la mesa”.