Rodrigo Granda regresa a Colombia tras incidente en México: "el Acuerdo de Paz llegó para quedarse"

Cabe mencionar que la orden de la Policía Internacional (Interpol) se encuentra activa y, según información de la Dijín, Rodrigo Granda fue notificado de esa situación mientras viajaba a México.

Por otro lado, su compañero político y exjefe de la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño, pudo ingresar a México sin ningún inconveniente.

RCN Radio conoció que ante la existencia de ese documento, el gobierno mexicano tomó la determinación de retornar a Colombia a Rodrigo Granda.

“La orden estaba dormida en Paraguay y algunos altísimos funcionarios del gobierno colombiano no están de acuerdo con el proceso de paz que hemos venido cumpliendo (…) La JEP me dio el permiso de salida, pero yo fui a la Interpol y no me aparecía absolutamente nada”, dijo Granda, quien no entregó mayores detalles de la forma en la que se enteró de esa supuesta acción por parte de un funcionario del Gobierno.

Precisó que este hecho se convierte en otra provocación del actual Gobierno contra el Acuerdo de Paz y aprovechó para agradecer a la comunidad internacional por el apoyo al proceso de Paz en La Habana (Cuba).

Concluyó que "el ministro (de Defensa, Diego) Molano, de una vez pone un trino diciendo que el señor Granda está detenido en México, ¿De dónde sacó el señor Molano?".