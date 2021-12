Rodrigo Lara, en desacuerdo por la forma en que el Nuevo Liberalismo escogerá candidato presidencial

En una carta enviada a los hermanos Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán, el senador Rodrigo Lara, rechazó la resolución 003 del 16 de diciembre del 2021 donde el Nuevo Liberalismo, fijó “las reglas del juego” o los “parámetros” para la elección de su candidato, entre esos, la realización de una encuesta interna.

Según Lara quien aspira ser precandidato presidencial por esa colectividad “pretender llevar a cabo una encuesta para escoger candidato presidencial con las fiestas de fin de año intercaladas constituye una arbitrariedad y una negación de todas las garantías democráticas”.

“Juan Manuel, tú llevas casi un año haciendo campaña presidencial en la Coalición de la Esperanza y ostentando la vocería del Partido. Mientras tanto, sin haber podido participar en ningún debate televisivo en representación del Nuevo Liberalismo, en particular por efecto las dilaciones ostensibles de los trámites de ingreso, me encuentro con que en lugar de dirimir nuestras candidaturas de manera democrática y como corresponde como lo mínimo y justo, me quieren someter a una encuesta desigual contratada por el Secretario General, persona que nunca ha ocultado sus abiertas simpatías electorales por tu campaña”, señaló Lara.

Además les reitera en la misiva que “el Nuevo Liberalismo es el partido de la democracia interna y de la consulta popular. Fue con fundamento en este postulado como se dio la reunificación liberal de 1988”.

En ese sentido Lara reclama que a Sergio Fajardo, actual precandidato presidencial se le ofreciera ir en un multiaval del Nuevo Liberalismo a la consulta de Centro Esperanza.

“Me extraña que ustedes me nieguen a mí esa posibilidad, apelando a procedimientos nada acordes con el talante democrático”, señaló.

También recuerda otros procesos para la elección del candidato presidencial como el del partido Centro Democrático.

“El Centro Democrático antes de someter a sus precandidatos a una encuesta, durante tres meses realizó más de diez foros regionales por todo el país, en los que sus candidatos pudieron hacer campaña antes de someterse a una encuesta que, dicho sea de paso, fue el mecanismo acordado y aceptado previamente por todos los precandidatos que participaron en dicho proceso. La diferencia en el Nuevo Liberalismo es que la impone un círculo cerrado”, añadió.

“Honestamente, con la mano en el corazón, ¿ cómo pretenden Ustedes que yo pueda realizar una campaña entre hoy y el 15 de enero, cuando además ni siquiera me han presentado oficialmente ante los colombianos como precandidato del Partido?”.

Finalmente, el congresista invitó a Juan Manuel Galán a competir en la consulta de marzo con un “multiaval del partido en la coalición de la cual este forma parte. Nuestros padres lucharon hombro a hombro para construir sus cimientos y predicaron siempre un ejemplo de democracia y sacrificio. Nunca expresaron temor ante la democracia. En una democracia es el Pueblo el que elige a sus candidatos, no una encuesta contratada por una de las partes y realizada, para colmo, con el periodo de fiestas de fin de año de por medio”.