Rodrigo Lara inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Con el respaldo de más de 212.000 firmas y bajo su movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, Rodrigo Lara se inscribió ante Registraduría Nacional como candidato a la Alcaldía de Bogotá, para el periodo 2024-2027.

Lara, quien estuvo acompañado por su lista al concejo y varios de sus simpatizantes, habló de sus apuestas en materia de seguridad y movilidad, temas que más le preocupan a los habitantes de la capital del país.

Le puede interesar: Gobierno ha entregado más de $171 millones en viáticos a Laura Sarabia y al coronel Carlos Feria

“Vamos a crear una Secretaría de Seguridad que sirva de verdad, no como lo que hay hoy que es un desierto tecnológico. Vamos a crear los frentes de seguridad con los 82 mil militares y policías retirados, ya lo hemos expuesto ampliamente se llamará la primera línea la seguridad, en un año esta ciudad está tranquila”, dijo el candidato.

En este sentido, agregó que en su eventual gobierno no se tolerará “un milímetro en donde las bandas criminales imperen en la ciudad Bogotá. Vamos a imponer la autoridad distrital, la autoridad de la Policía y el orden público, aquí no permitiremos que la inseguridad siga afectando la vida la gente, no hay nada más intolerable que la violencia, el robo, el atraco y la muerte”.

Más información: 'Farcpolítica': Defensa de Piedad Córdoba busca revocar a magistrada de la Corte Suprema que lleva su caso

En cuanto a la puesta de la movilidad, indicó que no cree en los sistemas de buses porque “la gente se transporta en tres horas” y prometió que “todo será la promoción de sistemas férreos, regiotram del norte, regiotram de occidente y metro. El costo de enterrarlo es mucho y si es tan caro es mejor hacer una tercera línea, no hagan el Transmilenio por la séptima y denme los recursos para enterar esa tercera línea”.

El candidato puntualizó que durante estos meses ha realizado un trabajo “muy grande” y hoy se inscribe “contra todo pronóstico” y sin el apoyo de expresidentes, ni partidos adicionales, “sino con el consentimiento de la gente”.