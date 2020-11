En ese sentido, destacó que antes de dar ese paso es necesario "construir aquello que se va a representar, lo que se pretende llevar como modelo de gobierno y eso puede tomar meses o años. Si no me resulta me dedicaré a mi familia y mis hijos, pero es la causa en la que yo creo".

Dijo que "no vale la pena permanecer mecánicamente en el Congreso o la Cámara, si uno no puede realizar sus sueños", tras indicar que existen "cuatro carriles idelógicos" que son: la izquierda, centro izquierda, el liberalismo reformista y la derecha.

El congresista expresó que "el pecado del centro donde hay gente muy valiosa, es justamente esa falta de definición propia y pretender simplemente definirse como oposición. Esa fragilidad es lo que no permite agitar una causa, no hay un propósito superior".

Concluyó que la causa del "reformismo liberal social-demócrata es mucho más compatible con lo que piensan hoy los colombianos que la izquierda de Petro o la derecha de Uribe", por lo que insistió en la necesidad de "defenderlo y presentarlo... el problema del centro es que hay muchas capillitas".