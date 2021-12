“Entonces no quiso aceptar las reglas de juego, de respetar las ideas y el proceso político y los acuerdos que hemos tenido con la Coalición Centro Esperanza. No quiso acatar el mecanismo democrático que decidió el partido”, aseguró.

Finalmente, el precandidato manifestó que “no son opiniones ni percepciones, porque yo a Rodrigo Lara le he reconoció su valor e inteligencia, le he agradecido. Yo no estoy cegado por el rencor, ni el dolor, yo eso lo convertí en fortaleza".

Agregó que "lo que el partido Nuevo Liberalismo decidió fue un mecanismo democrático en el tiempo que hemos tenido para actuar. Pero tuvimos a Vargas Lleras de pies y manos obstaculizando todo el proceso”.