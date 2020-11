Rodrigo Lara no va más con Cambio Radical, renunció al partido

Debido a varias diferencias ideológicas que ha tenido con su partido, Cambio Radical, el senador Rodrigo Lara renunció a la colectividad.

Según explicó Lara a RCN Radio, el hecho de que Cambio Radical haya estado más cercano al Gobierno del presidente Iván Duque, del cual ha sido bastante crítico, lo llevaron a tomar esta decisión.

Dijo que quiere construir un nuevo proyecto político desde cero, que esté basado en una ideología social demócrata de centro.

Lea además: Voto digital y remoto se hundió en la reforma al Código Electoral

“Quiero apostarle a la construcción de un proyecto colectivo que rescate el reformismo liberal, esa lectura y misión social demócrata de la sociedad, de la economía y de la política”, sostuvo.

Sobre la cercanía de Cambio Radical con el Gobierno, Lara dijo: “Sí, mi decisión hace parte de eso, son muchas cosas. Yo creo que el Gobierno de Iván Duque tiene mucha responsabilidad en la profundidad de esta crisis, se equivocaron rotundamente, siguen gobernando con la idea de que esto es para dos o cuatro intereses de este país”.

Lara también confirmó que, pese a renunciar al partido, terminará su periodo como senador, pero no volverá a aspirar al Congreso de la República en el 2022.

Al ser preguntado sobre si le interesaba postular su nombre como posible precandidato presidencial, el legislador respondió: “Cualquier político que le diga que no es hipócrita, pero yo tengo la convicción de que esto tiene que ser el resultado de un proceso”.

Consulte aquí: La advertencia de la Procuraduría por plomo hallado en Lago de Tota

“En Colombia estamos fregados porque la gente aspira casi por vanidad, cuando a mí me parece que eso debe ser el resultado de la construcción de una idea, de un gran proyecto colectivo, si eso no existe o si se trata de un proyecto de un solo señor, que parece un lunático, pues no vale la pena insistir en ello”, añadió.

Dijo que ya habló formalmente con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, quien respetó su decisión de conformar un proyecto político diferente.