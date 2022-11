Roy Barreras defiende que congresistas sean puente para que alcaldes concreten proyectos

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, en medio de su intervención en el Encuentro Nacional de Alcaldes que se realizó en Cartagena, defendió la postura de que los congresistas sean un puente para que los mandatarios de los diferentes municipios del país puedan realizar sus proyectos.

Está postura del senador, va en clara contravía a lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien en ese mismo escenario cuestionó la intermediación de los congresistas para que los alcaldes cumplan con los proyectos locales, ya que, ese es un escenario para que se acreciente el problema de corrupción.

En esa posición, Barreras envió un mensaje al Gobierno Nacional para que se apoye a los mandatarios municipales que están por terminar su período, puesto que necesitan de recursos para abordar problemáticas de ola invernal, vías y proyectos de inversión social, entre otros.

“La responsabilidad nuestra es darle la voz a todos, pero el Congreso tiene otra responsabilidad, que no voy a soslayar hoy. Tenemos la responsabilidad de la representación regional con sus ciudadanos, sus municipios los que eligen a los congresistas, quién no puede escamotear su rol con los municipios, eso lo digo con claridad porque algunos modelos políticos suponen que los alcaldes queden huérfanos, abandonado, que nadie los represente”, señaló el presidente del Congreso.

“Ustedes están a un año de terminar su período, no necesitan promesas de reformas a las leyes ni reformas constitucionales ni proyectos utópicos, lo que ustedes necesitan es plata, ejecución, apoyo, terminar sus gestiones bien y eso se traduce en medidas concretas. Se traduce en que los recursos del Fonpet sean recursos para ustedes y para sus necesidades y no decididas por el Gobierno Central, ese desahorro del Fonpet es indispensable y necesario en un momento de crisis fiscal, global, nacional pero también de sus municipios. Esos recursos tiene que llegar ya, no dependen de una reforma legal sino de una decisión gubernamental”, indicó.

Barreras no dudó en enviarle un mensaje al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, para la ejecución de obras en varios municipios en dónde la ola invernal y las crecientes de los ríos están destruyendo las carreteras y veredas. “Se tienen los recursos, hay que ejecutarlos con los alcaldes y las poblaciones porque se les están cayendo los municipios y los están dejando solos. Esa plata está allí”, sentenció el senador.