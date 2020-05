Roy Barreras denuncia amenazas de muerte tras enfrentamiento con Uribe

El senador del partido de la U Roy Barreras se pronunció luego de que se conociera que el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia agravada.

Durante la plenaria del Senado, Barreras afirmó que ha recibido amenazas de muerte luego de sostener un enfrentamiento con el líder del Centro Democrático, por algunos escándalos que se han presentado en el país.

Dijo que ha recibido poderosos ataques de fuerzas oscuras, que son las mismas que están detrás de los seguimientos ilegales que se ha venido haciendo desde algunos aparatos del Estado.

“Coinciden estos ataques con cobardes y anónimas amenazas de quienes se ufanan de militar ideológicamente en su cauda política. Serán las autoridades las que investiguen si tales militancias existen y si las bodeguitas que manipulan a sueldo las redes informáticas, hacen espontáneamente su trabajo de desprestigio y difusión de falsedades”, indicó.

Me llega solicitud de “rectificar” del abogado @DELaE_President (Sí! No sabían?Allí se proclama como el candidato perfecto del uribismo.Y en eso tiene razón!).Lo único que le rectifico sobre el programa @Semanaenvivo es que la directora se llama Maria Jimena y no “MarcelaDuzan” pic.twitter.com/FojZaZqWPa — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 13, 2020

El congresista dio a conocer mensajes temerarios ha recibido en los últimos días a través de las redes sociales.

“Frente a esas amenazas anónimas no tengo instrumentos distintos que el uso de la libertad de expresión, de opinión y de pensamiento, las sencillas pero invaluables herramientas que mis electores me entregan para el ejercicio del servicio público. Aquellos a los que incomodo, no me silenciarán, confío en que la institucionalidad nacional e internacional me protegerán”, añadió.

Ante esta situación, Roy Barreras le pidió a Uribe rectificar las afirmaciones que hizo en su contra sobre un supuesto tráfico de influencias en el que habría participado en el Valle del Cauca.

“Indíquele usted al país cuáles de las afirmaciones expresadas por usted en la noche del 6 de mayo pasado, que incluyen expresiones injuriosas y calumniosas, sin sustento alguno, corresponden a opiniones y cuales a hechos ciertos. Calumnias reproducidas luego en las redes afines y en portales abyectos y afines a su causa. Al punto que serán las autoridades quienes investiguen en esta perversa estrategia circular de desprestigio quien inicia la falsedad y quien la repite; quien comete la injuria original y quien la injuria indirecta”, manifestó.

El congresista del partido la U le pidió al expresidente Uribe no judicializar la política ya que serán las autoridades pertinentes las que se pronuncien a través de fallos.