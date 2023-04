Roy Barreras denunció a Jota Pe Hernández ante la Corte Suprema y la Procuraduría

Sigue creciendo la pelea entre los senadores Roy Barreras y Jota Pe Hernández, luego de las denuncias que se han hecho por supuestos hechos de corrupción en los contratos del canal del Congreso.

El presidente del Senado, Roy Barreras, interpuso una denuncia penal y una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación en contra del senador Hernández, por los señalamientos que ha hecho en su contra.

Para Barreras, se podrían haber configurado los delitos de hostigamiento agravado y calumnia, teniendo en cuenta que el senador Hernández lo responsabiliza por estas presuntas irregularidades.

En las acciones judiciales, el presidente del Congreso asegura que las afirmaciones de Jota Pe Hernández “atentan contra mi buen honra y buen nombre. Comportamiento que denuncio bajo el deber que me asiste, tal como lo establece el artículo 67 y 417 de nuestro Código Penal”.

Asegura adicionalmente que el congresista de la Alianza Verde “a través del material que colgó en la red pretende relacionarme con el Convenio No. 983 de 2022, a sabiendas que los presidente del Senado no tienen ninguna injerencia en ese tipo de situaciones, pues no están dentro de nuestra órbita funcional”.

Roy Barreras insiste en que los contratos suscritos con la empresa Dicitec para la operación logística del Canal del Congreso son legales y se suscribieron con total transparencia.

“Dicho Convenio fue adjudicado a la empresa DICITEC S.A.S. por la conveniencia económica que representaba para la Corporación, y por las capacidades técnicas demostradas por el contratista al momento en que se seleccionó su oferta de servicios. En este sentido, no existe ninguna circunstancia que logre rozar siquiera con la ilegalidad”, sostuvo.

Asegura además que Jota Pe Hernández incurre en “conjeturas reforzadas e inexactas”, al pretender vincular a su partido La Fuerza de la Paz y a él con actos de corrupción, por la aparición de un enlace de la empresa Espejo Público en su página de Facebook.

“Así pues, resulta clara la intención del Senador Jonathan Ferney Pulido Hernández por atentar contra mis derechos por la filiación política. La conducta del ciudadano que se denuncia denota un ejercicio ilegítimo y abusivo del derecho a la libertad de expresión la oposición política”, sostiene.

Barreras ha dicho que todo se trata de un show mediático que quiere hacer el senador Hernández, a quien se refiere como el “youtuber”.