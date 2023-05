Roy Barreras descarta aspiración a la Alcaldía de Bogotá y al gabinete de Petro

En su última declaración como senador y presidente del Congreso, Roy Barreras aclaró varias versiones que han surgido en torno a su futuro político, luego de que el Consejo de Estado anulara su elección por doble militancia.

Barreras descartó ser candidato a la Alcaldía de Bogotá y dijo que tampoco le interesa ingresar al gabinete del presidente Gustavo Petro.

“Agradezco a todos los que han sugerido que yo aspire en las elecciones regionales, no voy a desviarme del camino, no voy a aspirar a la Alcaldía de Bogotá, ni a ningún cargo de elección en las elecciones de octubre”, señaló.

“Tampoco voy estar haciendo parte del gabinete ministerial y además eso es fuero presidencial, porque en estos días he pido todo tipo de especulaciones”, sostuvo.

Barreras afirmó que después de recuperarse de salud y de la cirugía a la que tendrá que ser sometido, se dedicará a seguir defendiendo al Gobierno del presidente Petro y a impulsar, desde donde esté, las reformas del cambio que le prometieron en campaña a los ciudadanos.

“Voy a dedicarme a recuperar mi salud, necesito algunos meses para terminar el tratamiento, para la recuperación quirúrgica y regresaré con toda la energía que Dios y los médicos me brinden para ayudarle a este país desde cualquier otra posición”, sostuvo.

Incluso, dijo que buscará recomponer la coalición en el Congreso que poco a poco se ha ido desintegrando.

“Aunque ya no esté aquí después de 17 años, voy a seguir intentando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la coalición. El Gobierno y el país necesitan estabilidad y parte de la estabilidad es la gobernabilidad. Invito a los partidos a sumarse a la ola del cambio, y no sumarse a una oposición inútil que no genera ni un solo empleo, ni una sola región en paz, la oposición solo le sirve a las ambiciones precoces, prematuras, de quienes están construyendo candidaturas presidenciales”, indicó.

Roy Barreras dijo que por ahora no está pensando en la posibilidad de presentar su nombre como candidato presidencial en el 2026 y cuestionó a quienes desde ya están apostándole al fracaso del Gobierno para tener réditos políticos en los próximos comicios presidenciales.

“Ayudamos a elegir al presidente Petro y tiene un gobierno muy joven, se equivoca a la oposición que quiere aprovechar la coyuntura para montarse sobre un supuesto fracaso o debilidad del presidente Petro para montar candidaturas para 2026”, añadió.

El dirigente político insistió en que se debe evitar el radicalismo para poder sacar adelante las reformas sociales y recomendó al Gobierno convocar a sesiones extraordinarias para que las mismas puedan salir adelante antes del 20 de julio.