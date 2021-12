Roy Barreras entregó un millón de firmas a la Registraduría para su candidatura presidencial

El senador y actual precandidato presidencial, Roy Barreras, quien participará de la consulta del Pacto Histórico para definir su aspirante único, anunció que terminó con el proceso de recolección de firmas para respaldar su interés por llegar a la Casa de Nariño.

Este lunes, ante el registrador delegado de asuntos electorales, Nicolás Farfán, Barreras hizo entrega de un millón de firmas para avalar su candidatura a la Presidencia de la República por el movimiento significativo La Fuerza de La Paz.

“Hoy, mi primera palabra es de gratitud a los ciudadanos que en estos tres meses nos acompañaron con su firma por la Fuerza de la Paz, que fortalecen el Pacto Histórico y garantizarán el triunfo en primera vuelta. Aquí está la paz viva, aquí estamos nosotros para defender el Acuerdo de Paz, que a nombre del Estado, yo mismo firmé hace cinco años. Mi compromiso es garantizar la paz de Colombia”, manifestó.

En el acto oficial que contó con la participación de indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, afros y comunidad LGTBI, el precandidato señaló que “Colombia necesita alguien con carácter, que quien la gobierne tenga claro que hay que tomar decisiones para que el cambio sea real”.

“Nuestro gobierno intervendrá para cerrar las brechas de la inequidad; le hablo a los colombianos que la han padecido. Soy un hombre liberal, creo en la libertad y en la propiedad privada. Cambiaremos el modelo social y económico y construiremos un país de empresarios y emprendedores. El gobierno del Pacto será estable, equilibrado, responsable. No más miedo, sí al cambio”,

Con la entrega de las firmas, Barreras dejó claro que su candidatura continúa y que su presunta renuncia no está en consideración. Algunas voces, habían señalado que Roy renunciaría al no marcar en las encuestas y porque algunos líderes cercanos a Petro no lo aceptan como él quisiera.

Cabe destacar que los candidatos presidenciales que aspiran por firmas, tienen plazo de presentarlas a la Registraduría hasta el 17 de diciembre, fecha estipulada por el calendario electoral. Además, deberán presentar o acreditar mínimo 580 mil firmas válidas para que la candidatura sea válida.