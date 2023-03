Roy Barreras habló de la mano firme de Petro para combatir a los grupos ilegales

El presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que deben derogarse los decretos firmados en diciembre del año pasado, con todos los grupos ilegales que han incumplido el cese bilateral al fuego.

En diálogo con RCN Radio, el congresista señaló que la decisión que tomó el presidente Petro de confrontar las acciones del Clan del Golfo es la muestra de mano firme en el proceso de paz, aún en la "noble atención de hacer la paz rápidamente".

Le puede interesar: Menor de 12 años falleció por bloqueos en las vías en medio del paro minero en Antioquia

“La decisión de que las fuerzas armadas le respondan con rigor a las acciones violentas del Clan del Golfo, deberían en mi opinión ser ejemplo para los otros grupos armados ilegales, porque por supuesto ellos también han roto el cese al fuego. Deberían derogarse esos decretos”, puntualizó Barreras.

En ese sentido, Roy Barreras aseguró que "si no hay control de territorio no hay paz y no se avanzará con éxito en la desmovilización de grupos armados ilegales. Yo he sugerido respetuosamente que se deroguen todos los decretos del 31 de diciembre con todos los grupos involucrados, porque esos decretos no son necesario para avanzar en la 'Paz Total'”.

El presidente del Congreso también se pronunció frente a las reformas que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que esa agenda legislativa no fracasará.