Roy Barreras le recordó al Gobierno que las elecciones no las ganó un sector radical

Hay revuelo político en el Congreso de la República por el rompimiento de la coalición que decretó el presidente Gustavo Petro, luego de que los partidos políticos decidieran no respaldar la reforma a la salud que impulsa la ministra Carolina Corcho.

A raíz de esto, el presidente Gustavo Petro dio por terminada esta alianza que tenía con los conservadores, los liberales y ‘la U’ y provocó una crisis ministerial para hacer cambios en su gabinete.

Al respecto, el presidente del Senado, Roy Barreras, hizo un llamado a la mesura y le envió un mensaje al Gobierno Nacional sobre que debe haber moderación para poder sacar adelante las reformas sociales que se prometieron en campaña.

“Cualquier Gobierno en una sociedad democrática debe simbolizar la unidad nacional y para lograr el éxito alrededor del cambio, tienen que poseer y trasmitir estabilidad con base en la gobernabilidad y favorabilidad. Si los Gobierno deterioran esos dos pilares, tienen muchas dificultades para lograr lo que esperan de ellos”, indicó.

Barreras le recordó al Gobierno que las elecciones presidenciales no las ganó un sector radical, las ganó una coalición que está conformada por ideas liberales y de centro. Además, le advirtió al Ejecutivo que se debe gobernar para los más de 50 millones de colombianos y no solo para los que votaron por el presidente Petro.

“Se gobierna para todos y para todas y no para el sector que ganó. Ganó el Pacto Histórico, que es una coalición que nos incluye a nosotros, a quienes tenemos ideas liberales, de centro, independientes y recorrimos el país y no ganó la elección un sector radical, ganó la elección una coalición moderada y ese es el segundo llamado respetuoso, que haya moderación para todos, moderación en el Gobierno, moderación nuestra, moderación de la oposición, porque los cambios son las reformas”, indicó.

Roy Barreras asegura que buscará recomponer la coalición en el Congreso de la República para poder sacar adelante las reformas sociales que se prometieron en campaña y de esta manera evitar un nuevo estallido social en las calles.

“Tengo la responsabilidad de transmitirle al Congreso y a la sociedad colombiana un llamado a la unidad en favor de la estabilidad institucional, que no haya escenarios de polarización, que la polarización no se traslade a pugnacidad en las calles y a conflictividad que terminan en hechos de violencia, no queremos heridos, ni bloqueos, ni confrontación”, dijo.

“Hay que resolver el justo reclamo popular aprobando las reformas sensatas, dialogadas y concertadas en el Congreso y eso es lo que hay que hacer”, manifestó.

El senador Barreras aseguró que el pueblo colombiano está esperando soluciones y no polarizaciones, pero dichas soluciones se construyen en el Congreso de la República.