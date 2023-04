Roy Barreras pide que no haya “más espectáculo” con la reforma a la salud

El presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció en medio del difícil momento que atraviesa la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Desde Estados Unidos, en donde acompaña al presidente Gustavo Petro en una gira, el dirigente político cuestionó las dilaciones que se han presentado para el debate del proyecto, incluyendo las recusaciones que obligaron a la suspensión de la discusión este martes.

Barreras pidió que no haya “más espectáculo”, con el trámite de la reforma a la salud. “Es normal en cualquier proyecto que haya diferencias de fondo. Para eso son los debates en el Congreso. Lo que raya en el absurdo es el filibusterismo, recusaciones ridículas, levantar las sesiones para no debatir. No más espectáculo con la Reforma a la Salud. Pido responsabilidad”, dijo.

Le puede interesar: “Buena suerte necesita él”: Los partidos a Gustavo Petro por reforma a la salud

Dijo que los partidos de la coalición de Gobierno deben votar los artículos sobre los cuales no hay mayor discusión y dejar para más adelante aquellos sobre los que existen serios reparos. “La coalición debe votar hoy artículos en los que hay acuerdo y luego a voto limpio aquellos en los que no hay consenso y avanzar”, pidió Barreras.

El presidente del Senado también criticó las demoras que se han presentado para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y le llamó la atención a las Comisiones Económicas.

“Entre tanto, preguntó a mesa directiva de las Comisiones Económicas: ¿Por qué no avanzan en ponencia para segundo debate del Plan de Desarrollo? ¿Por qué han levantado dos veces las sesiones?”, manifestó.

Lea también: Bancos ya no podrán llamar a sus clientes en horas no hábiles: se aprueba ley ‘dejen de fregar'

Al respecto, la representante Katherine Miranda, presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, respondió diciendo que el Plan de Desarrollo va muy bien y que este ‘regaño’ no impedirá que haga presencia en la discusión de la reforma a la salud.

"Querido Roy, el plan va muy bien, con las discusiones pertinentes y ya con un avance del 90%. Preocúpese por las otras reformas que no van tan bien como el plan. Y con estos trinos no va a impedir mi presencia en la discusión de la reforma a la salud”, afirmó.

La reforma a la salud no cuenta con el apoyo de los partidos Conservador, Liberal y de ‘la U’, que se quejaron de que la totalidad de sus propuestas para mejorar el proyecto no fueron acogidas por el Gobierno Nacional.