Roy Barreras respondió a quienes piden su salida del Pacto Histórico

El presidente del Congreso, Roy Barreras, le respondió al senador Alexander López, quien le pidió que se retire del Pacto Histórico por cuenta de las críticas que ha hecho sobre algunas reformas que se tramitan en el Capitolio Nacional.

Según López, Barreras se ha convertido en el jefe de la oposición, razón por la cual debería dar un paso al costado y dejar que el programa de cambio que prometió el presidente Gustavo Petro, pueda salir adelante.

Roy Barreras dijo que respeta a quienes tienen posiciones radicales, pero también pide respeto por su formación socialdemócrata, con la cual también contribuyó a la elección de este Gobierno.

“Yo entiendo y respeto la posición de quienes tiene principios radicales, a mí no me sorprenden las posiciones radicales de quienes siempre han estado en el radicalismo, como a ellos no debería sorprenderles mis posiciones independientes independientes, de centro y liberales, que llevó 14 años defendiendo la paz y la paz es la solución dialogada a los conflictos”, señaló.

El dirigente político le recordó al senador Alexander López que bajo su liderazgo, el Congreso de la República ha podido sacar adelante otras iniciativas como la reforma tributaria y el acto legislativo que le establece al campesinado como sujeto de derechos.

“Bajo mi conducción se aprobó el estatuto del campesino del cual él era ponente, le cumplimos a los campesinos de Colombia, como le cumplimos con el tratado de Escazú, con la jurisdicción agraria, con la ley anti-fracking, con la reforma tributaria, este Congreso está cumpliendo y si el Gobierno presenta las reformas, seguiremos cumpliendo con el propósito del cambio”, sostuvo.

En medio de esta pelea, el senador López también había expresado inconformidad por la decisión que tomó el presidente Petro de llevar a Roy Barreras a su gira por los Estados Unidos.