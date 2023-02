Roy Barreras rompe su silencio y lanza primeros reparos sobre la reforma a la salud

El presidente del Congreso, Roy Barreras, quien había guardado silencio en los últimos días frente a las propuestas que está impulsando el Gobierno, entregó sus primeras impresiones sobre la reforma a la salud que fue radicada por la ministra Carolina Corcho.

Barreras señala que si bien se necesita una enmienda que mejore la atención de los pacientes, no se puede desmontar el sistema de aseguramiento que hoy tienen millones de colombianos.

Le puede interesar: Reforma a la salud será tramitada como ley ordinaria; la decisión fue apelada

Según el presidente del Senado, “estas reformas deben ser viables, estructurales y sensatas” y pide que haya un proceso de transición si es que se quiere modificar el modelo que hoy funciona.

“No se puede romper abruptamente ni con el sistema de salud que ha sido calificado como el sexto sistema más influyente del mundo, sin que se construya otro sistema”, indicó.

Dijo que está de acuerdo con algunos puntos que plantea la reforma relacionados con el mejoramiento de la atención primaria en salud, la construcción de más centros de atención en las zonas rurales, la dignificación de los trabajadores de la salud y el pago directo a los hospitales, pero hay otros aspectos que sí podrían afectar a los ciudadanos.

“En lo que no estamos de acuerdo es en desmontar totalmente los sistemas de administración de calidad, de información, de historias clínicas en línea, quien va a atender los pacientes crónicos, a quien va a llamar cada madre de familia si su hijo tiene 42 de fiebre o si su mamá tiene un dolor abdominal de una apendicitis. Si no hay EPS al otro día, no se puede llamar al puesto de salud que aún no se ha construido, ni al hospital que está quebrado, ni al secretario de Salud de su municipio a ver si le consigue algún cupo en una clínica”, reclamó.

“No se puede acabar ningún sistema que funcione, sin haber construido su reemplazo, suponiendo que el reemplazo sea mejor y en el tema de la salud mucho menos porque está en juego la salud de las familias colombianas. Vamos a trabajar en el Congreso de la mano del Gobierno para que la calidad de su atención sea mejor”, añadió.

Lea también: El decreto oficial con el que el Presidente Petro asume la regulación de los servicios públicos

Dijo que los colombianos deben tener la plena certeza de que la reforma a la salud no será un salto al vacío que los dejará sin atención médica.

“Vamos a aprobar una reforma que mejore la calidad de la atención, pero no los vamos a dejar en el limbo al otro día, no va a desaparecer el sistema de aseguramiento que hoy tiene a 48 millones de colombianos asegurados, cuando hace 30 años no había ninguno”, insistió.

Roy Barreras dijo que dentro del proyecto que se radicó en el Congreso se debe incluir una propuesta para acortar el tiempo de asignación de citas a los pacientes, que es lo que más críticas genera de parte de la ciudadanía.