¿Roy Barreras se está quedando solo y por eso aceptó coalición con la izquierda?

El senador Roy Barreras, quien fue expulsado del partido de la U, ha venido trabajando en la construcción de un proyecto político de centro y socialdemócrata de cara a las elecciones presidenciales y de Congreso que se llevarán a cabo en el 2022.

Aunque Barreras se fue de ‘la U’ con el ánimo de construir una nueva bancada, al parecer no ha obtenido los mejores resultados, ya que los colegas a quienes le pidió renunciar a sus partidos para sumarse a su proyecto político, le dijeron que no.

Es el caso de los senadores Guillermo García Realpe y Horacio José Serpa, quienes manifestaron que seguirán dando la pelea dentro del partido Liberal, colectividad a la cual pertenecen. “Pertenecemos a varios partidos, pero el común denominador es el pensamiento progresista en lo político y social. Las circunstancias no hacen fácil, ni viable, la renuncia a los respectivos partidos”, indicó García Realpe.

Serpa sostuvo: “Yo hago parte de la bancada del partido Liberal y me compromete a mí la defensa de la paz, las luchas sociales, la defensa de los derechos humanos y ahí voy a estar acompañando a esa bancada, pero no me voy a cambiar de partido, soy liberal y lo seguiré siendo”.

Barreras confirmó recientemente que será precandidato presidencial y se medirá en una consulta popular con los sectores de centro. Sin embargo, el legislador no ha estado presente en las recientes reuniones que se adelantan entre algunos líderes de esa corriente política, en la que se encuentran personalidades como Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y hasta la representante Ángela María Robledo.

De hecho, la senadora Angélica Lozano descartó en su momento que el nombre de Roy Barreras vaya a aparecer en el tarjetón de una consulta junto a personalidades como Fajardo.

En su momento, el senador Armando Benedetti, que ahora hace parte de la bancada petrista, dijo sentirse cansado de que lo relacionen siempre con Roy Barreras. “Estoy cansado y aburrido de que me metan en el mismo costal con mi colega Roy Barreras. Hace años tomamos rumbos diferentes. Él está en el centro”, indicó; lo cual también fue corroborado por el propio Barreras.

Muchos sectores políticos y analistas se preguntan si esta situación podría estar evidenciando que el senador Barreras se está quedando solo de cara a su aspiración presidencial y a la idea de conformar un grupo político de centro, que también está representado en otros movimientos como los que impulsan Fajardo y compañía y el también congresista Rodrigo Lara.

Después de todo este asunto, Roy Barreras decidió aceptar adelantar conversaciones con la coalición de izquierda, liderada por Gustavo Petro, encaminada a conformar una lista al Senado de sectores alternativos. “Por ahora se trata de una gran alianza para construir una bancada grande en el Congreso”, indicó recientemente el legislador en una rueda de prensa.

Sin embargo, el congresista dejó claro que impulsará nombres que representen la corriente socialdemócrata y que esto no quiere decir que ahora haga parte de la izquierda colombiana, como muchos lo han querido mostrar.