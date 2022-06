Roy Barreras solicitó al CIDH garantizar sus derechos de libre expresión

Luego de que se conociera la polémica por unos videos en las cuales se revelan conversaciones de algunos miembros de la campaña de Gustavo Petro y que lidera el senador Roy Barreras, en el que ataca a otros candidatos para sacarlos de la contienda electoral, se ha realizado una petición por parte del mismo Barreras, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo expresado dentro del documento, el jefe de debate político de Petro, hizo mención a que le están violando los derechos a la libertad de expresión, debido a que, según lo manifestó, no tenía conocimiento de que estaba siendo grabado al momento de que sostenía esta conversación con su equipo de trabajo.

Así mismo, Roy Barreras, fue enfático al señalar que la filtración de estos videos tendrá efectos de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio, y por eso ha pedido al Estado ser un garante para sus derechos.

Ahora bien, también mencionó que se debería garantizar el proceso de seguridad, teniendo en cuenta la contienda electoral y resaltó que deben “cesar los actos de espionaje y violación a la intimidad”, según lo que informa el comunicado.

“Solicito al Estado colombiano se ordene la protección de sus derechos a la honra, dignidad, integridad personal, intimidad y libertad de expresión”, recalcó.

“Antes de que se me cause un mayor perjuicio que puede resultar irremediable, solicito dar alcance a las medidas cautelares que solicité en el año 2019 y reiteré en el año 2020 se ordene al Estado Colombiano la protección de mis derechos a la honra, dignidad, integridad personal, intimidad y libertad de expresión”, además, hizo la petición para que la información no sea vulnerada.

“Reitero la solicitud para que el Estado adopte de manera urgente, medidas necesarias para que cesen los actos de espionaje que vulnera mi derecho a la libertad de expresión, teniendo en cuenta lo que menciono en reuniones privadas y que han usado los contradictores para calumniarme”, sentenció.