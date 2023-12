Salario mínimo: Sin acuerdo termina nueva reunión de la mesa de concertación

Sin acuerdo terminó la reunión de la mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales citada en las últimas horas por la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez.

Las reuniones bilaterales continuarán a lo largo de los próximos días hasta el 30 de diciembre, tiempo en el que el Gobierno tendría como plazo para definir el incremento por decreto.

En el encuentro las centrales obreras y los empresarios no lograron un consenso en la cifra de aumento para el 2024.

“Hemos visto un ambiente para seguir consolidando el acuerdo frente a la construcción de la cifra con la que tendremos el salario mínimo”, dijo.

Señaló que además de las definidas las medidas de protección del salario se están poniendo de acuerdo en otros temas.

“Es Importante señalar que nos estamos poniendo de acuerdo frente a la cifra del IPC, más la cifra de productividad, que se suman a otros factores como la Participación del producto interno bruto de los salarios y los seis indicadores que no solo dos da el decreto sino la cifra e insumos que ya tenemos sobre la mesa”, señaló.

Subrayó que en la reunión de este viernes se realizó el debate de análisis de estas cifras.

“Por lo que vamos a seguir trabajando y profundizando para que el acuerdo de verdad le favorezca al país y salga de la mejor manera y si no hay acuerdo tendremos que hacer un decreto, pero queremos decirle a todos en el país que tanto los empresarios como los trabajadores y los pensionados han reafirmado su voluntad para seguir transitando en la construcción del acuerdo del salario mínimo”, señaló.

Las organizaciones sindicales fueron claras en señalar que tienen la mejor disposición para llegar a un acuerdo pero lamentaron la posición de los empresarios que han pedido no realizar más reuniones conjuntas entre empresarios y centrales.

“Ellos no quieren más reuniones como la de hoy, de forma conjunta en una misma Mesa e insisten en las reuniones bilaterales y que se convoque si hay condiciones para un acuerdo, lo que quiere decir que si no hay más reuniones tripartitas es porque definitivamente no estamos cerca de obtener un acuerdo”, señaló Percy Oyola, presidente de Confederación General del Trabajo.