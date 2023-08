“Salga a defender a sus hombres”: mensaje de Andrés Pastrana al General Salamanca

Durante su paso por Cartagena, lugar donde realizaba la presentación de los candidatos a las alcaldías de la capital de Bolívar y otros municipios del departamento por el movimiento político 'Nueva Fuerza Democrática', el expresidente Andrés Pastrana se refirió a los más recientes ataques a la fuerza pública y a la actual situación de orden público en el país.

Para el exmandatario colombino, el país ha retrocedido en el avance que se había obtenido en temas de seguridad.

“La inseguridad se tomó al país, todo lo que habíamos avanzado estamos retrocediendo, están masacrando a nuestra Policía, tenemos entre 5 y 7 policías muertos en los últimos días y no pasa absolutamente nada”, afirmó.

Y continúo “Yo no entiendo como representantes del gobierno siguen dialogando con el ELN cuando ellos están haciendo, lo que están haciendo y la Policía tiene que estar maniatada”.

El hoy dirigente político también aprovechó el momento para enviar un duro mensaje al general William Salamanca, director General de la Policía Nacional.

“General deje de cubrirle las espaldas de Petro y al ministro de Defensa, salga a defender a sus hombres, salga a los pueblos y municipios”.

Y añadió “ A mi me llama la atención, y se lo digo como amigo, que usted esté siempre detrás del presidente y el ministro de Defensa mientras están masacrando a sus hombres, mientras están masacrando a los policías, no lo vemos en ningún entierro acompañando a sus hombres, no lo vemos en ningún municipio de Colombia. Solo lo vemos en las paradas militares y en las manifestaciones del presidente y del ministro, salga general Salamanca dele la mano a sus hombres, acompañarlos moralmente y dele el ánimo”.

Pastrana también aseguró que hoy los candidatos tienen miedo de hacer sus campañas políticas por lo que pidió al Gobierno Nacional garantías para las próximas elecciones territoriales del 29 de octubre.