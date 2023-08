Salvatore Mancuso aceptó ser gestor de paz: está dispuesto a contar toda la verdad

El exjefe paramilitar dio una rueda de prensa este miércoles y aceptó su nombramiento como gestor de paz. Además, fue enfático en que le ha pedido a su defensa luchar para su regreso a Colombia, su único temor es su seguridad porque no se adelantado nada con el Gobierno según manifestó.

“Quiero decirle al país y al Presidente que yo honro mi palabra y acepto la designación que me hace para trabajar de la mano de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, con el fin de la búsqueda de la paz total en la que creo. Es claro que yo le sirvo al país y a las víctimas vivo, y no muerto y silenciado”, dijo.

Del mismo modo Mancuso, aseguró que al llegar al país honrara su palabra y no incumplirá con sus compromisos judiciales ni con las victimas.

"Yo quiero irme a mi país, porque mi participación cara a cara con las víctimas sí podré reparar, renunciaré a irme a otro país", dijo el exjefe paramilitar.

Así mismo, dejó claro que su gestoría de paz incluye acercamientos con todos los actores del conflicto y trabajo humanitario, especialmente con víctimas de desaparición tanto en Colombia como en países vecinos, con el fin de aplicar un sistema restaurativo que permita tener contacto directo con las víctimas.

Por otra parte, Mancuso cuestionó lo dicho por la Procuradora General y afirmó que "aunque a muchos no les parezca la designación, sí es una labor de vital importancia".

"Yo no tengo rabo de paja, he venido participando en audiencias virtuales todos los días de mi vida durante 17 años, honrando mi palabra, contando verdades, reconociendo responsabilidades", dijo Mancuso, quien aseguró que él no volvió a delinquir después de su desmovilización en Justicia y Paz.

Concluyó que espera que la sociedad no lo juzgue por su condición de gestor de paz, y añadió que sus diferentes castigos por los más de 38 mil crímenes ya los está pagando.

"Entiendo que mi nombre dejó una huella dolorosa en Colombia, pero todas las personas tenemos derecho a reparar nuestros errores y tener una segunda oportunidad. Júzguenme por mis acciones, por los logros, por lo que consiga en mi trabajo como gestor de paz. Crean en mi palabra", puntualizó