Salvatore Mancuso sería extraditado a Colombia

Fuentes diplomáticas en Estados Unidos habrían confirmado que ya se tomó la decisión de deportar a Colombia al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, según el periódico El Tiempo. Dicha decisión se habría tomado puesto que la deportación a Italia afectaría los intereses del actual gobierno de Donald Trump.



En contexto: Procuraduría inicia indagaciones de posibles errores en extradición de Mancuso



Al parecer, el gobierno de los EE.UU. ya alista los trámites de deportación para enviar a Mancuso a Colombia en las próximas semanas, aunque también existe la posibilidad de que no sea deportado a ningún país y se quede en los Estados Unidos. Se espera que este domingo la decisión definitiva sea notificada oficialmente al gobierno de Colombia y a la defensa del ex líder paramilitar.



Lea también: Cancillería solicitó una detención preventiva contra Salvatore Mancuso



Mancuso esperaba ser enviado a Italia antes del próximo cuatro de septiembre, sin embargo, su deportación se ha vuelto un tema de interés político tanto en Colombia como en los Estados Unidos, situación que pudo haber influido en la decisión del gobierno norteamericano, que de cualquier manera, es autónomo y no tiene que rendir explicaciones sobre las razones de las autoridades migratorias para llevar a cabo una deportación.



Le puede interesar: Defensa de Salvatore Mancuso ya fue notificada sobre la orden de deportación a Italia



En Colombia, organizaciones de víctimas del conflicto armado y varios sectores de la sociedad civil, exigen escuchar la versión del ex-paramilitar sobre las desapariciones forzadas, secuestros, violaciones, asesinatos, masacres y otos hechos violentos que perpetraron las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 2006.



De confirmarse la decisión, la defensa de Mancuso cuenta con 14 días para interponer una apelación. Si se falla a su favor podría quedarse a vivir en Estados Unidos, varios ​​​​​​narcoparamilitares como Juan Carlos 'el Tuso' Sierra y Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio', viven en en la Florida amparados en dicha figura jurídica.