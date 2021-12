Samper quiere ser conciliador en pelea entre Uribe y Santos

Un curioso ofrecimiento para mediar las diferencias hizo este lunes el expresidente Ernesto Samper, a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, ante el reciente desencuentro entre los exmandatarios.

A través de su cuenta en Twitter, Samper señaló que “hay que aprovechar antes de convertirse en jarrones de navidad que ya nadie quiere”.

“Dada mi antigua amistad con el exp. Uribe y mi reciente amistad con el exp @JuanManSantos me ofrezco, aprovechando las vacaciones forzosas de @AndresPastrana a servir de amigable componedor entre ellos antes de que nos convirtamos todos los expresidentes en esos jarrones de porcelana barata que regalan en éstas épocas de Navidad y que la gente no quiere exhibirlos en la sala de la casa, pero tampoco se atreve a botarlos a la caneca”.

Cabe mencionar que a través de una carta abierta, Juan Manuel Santos invitó a Uribe a limar asperezas y "sin ser amigos" dejar de agredirse y "más bien dar ejemplo". El exmandatario le recordó las diferentes acusaciones que ha lanzado el exsenador Uribe y aseguró que "el país entero está hasta la coronilla", de las discusiones entre los dos.

"Seguir peleando con usted no me interesa, a nadie le interesa (…) El país entero está hasta la coronilla, indignado por las peleas entre los expresidentes y en particular Uribe vs Santos", a la par que sentencia que "la estrategia política de pelear conmigo ya no le funciona".

En ese sentido, lo invitó a cambiar las "permanentes hostilidades" por "el respeto a las diferencias (...) Le haríamos un gran servicio a Colombia si en lugar de dar tanta lata, permitimos que surjan nuevos liderazgos para que afronten los inmensos retos que hoy tiene el país".

En la misiva, el exmandatario aclaró que "no tenemos que ser amigos, tal vez nuestras diferencias son demasiado profundas, pero sí tenemos la obligación como expresidentes de no agredirnos y más bien dar ejemplo de esa moderación y prudencia qué tanto pregonaba Jorge Washington (expresidente de los Estados Unidos)".

Por su parte, Álvaro Uribe respondió a la misiva afirmando que esa carta está “lleno de veneno”. A través de los abogados Jaime Granados Peña y Jaime Lombana Villalba, Uribe señaló que Juan Manuel Santos pretende "por medio de una carta llena de veneno", posar de víctima de una persecución inexistente.