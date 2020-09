Santos responde a polémica por contrato del magistrado Reyes durante su gobierno

El expresidente Juan Manuel Santos, en la entrevista virtual realizada con los periodistas Daniel Ospina y Daniel Coronel aseguró que el contrato por el cual ha sido cuestionado el magistrado César Reyes, no tiene nada oscuro ya que se celebró acorde a los parámetros de ley.

"Si no lo conocía, como iba a enterarme del contrato, yo me enteré de ese contrato, porque apenas salió ese tema, pues averigüé y me contaron, yo llamé a Sergio Jaramillo, le expliqué cómo había sido el procedimiento, me pareció perfectamente normal y dije aquí no hay absolutamente nada que cuestionar, todo es transparente, todo se hizo de acuerdo a los procedimientos a la ley", afirmó Juan Manuel Santos.

Los Falsos Positivos

Juan Manuel Santos con Los Danieles, también respondió otros temas, como el de los falsos positivos e indicó que al llegar al Ministerio de Defensa de inmediato comenzó a realizar cambios.

Santos señaló que "cuando descubrí que eso estaba sucediendo, inmediatamente tomé acciones, yo pronuncié un discurso en el Club de Suboficiales del Ejército cambiando la doctrina militar, diciéndole a los soldados y al Ejército que a partir de este momento no vamos a medir el éxito de sus operaciones por el número de muertos, que era el famoso conteo de cadáveres creado en Vietnam, vamos a medir su éxito por el número de guerrilleros que se desmovilicen y en segunda instancia, por el número que capturen, y vamos a dar de baja cuando sea indispensable, e iniciamos una pedagogía de Derechos humanos que obtuvo bastante éxito en las Fuerzas Armadas".

Lea además: En Colombia se reducen las muertes y accidentes de tránsito

Frente al empresario barranquillero Alex Saab y su extradición a los Estados Unidos dijo que la Fiscalía norteamericana va a tener en cuenta sus declaraciones, y pueden aparecer mas personas involucradas e investigadas.

Santos manifestó: "las informaciones que se fueron recogiendo, comenzaron a vincular a otras personas y todo eso esta en manos de la justicia y en manos de los norteamericanos".

El expresidente Juan Manuel Santos también se refirió a otros temas como la operación Jaque, el bombardeo en el cual murió Rául Reyes y la muerte del exjefe de las antiguas Farc Alfonso Cano.