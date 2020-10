Ante expertos en justicia transicional del mundo, el presidente de la República, Iván Duque, no solo respaldó su compromiso con la construcción de la Paz, sino que lanzó dardos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que exija una verdad completa.

“La Jurisdicción Especial para la Paz está llamada a brindar respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas cometidas por los máximos responsables de las Farc. El Estado Colombiano ratifica su compromiso constitucional con la paz y con la justicia genuina que están ligadas a una verdad comprobada y no a una verdad parcial, amañada o inverosímil”, afirmó.

Duque también exigió que paren las declaraciones “abiertamente desafiantes y revictimizantes, como las hechas a comienzos de este meses a cerca de que en las filas de las Farc se presentaron abortos voluntarios”.

Recalcó que “este comportamiento cínico, no solo desafía a los colombianos sino la perspectiva internacional. El caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, debe ser analizado para saber su veracidad y las consecuencias penales de una falta incriminación por afectar los procesos. Es importante que la Fiscalía siga manteniendo sus competencia”.

En ese sentido, Duque dijo que “un imperativo de la justicia es encontrar el verdadero culpable y no encontrar cualquier culpable, pues cuando no se hace este principio realidad se niegan flagrantemente los derechos de los víctimas”.

Burla

El jefe de Estado también se refirió a alias 'Jesús Santrich', alias 'Iván Márquez' y alias 'El Paisa', “quienes incumplieron los compromisos derivados del sometimiento a la JEP revictimizando y brindándose la posibilidad de burlarse de la justicia y la comunidad internacional".

Afirmó además que estos disidentes "pusieron en tela de juicio la administración de justicia, ya que casi más de 9 meses después de ocurridos los hechos fehacientes, de su retorno a la actividad criminal, se conocieron las decisiones de su exclusión”.

Enfatizó que “hace tres años entregaron el inventario y al día de hoy no hay dinero ni recursos provenientes de las Farc para reparar a las víctimas, evidenciándose así un incumplimiento que requiere la toma de decisiones oportunas por parte de la JEP”.

En el caso de la inclusión a la JEP de miembros de las antiguas autodefensas, el mandatario dijo que “este escenario no es permitido para las autodefensas, que si bien participaron en confrontaciones armadas no pueden incluirse en este sistema de verdad justicia y no repetición”.

Agregó que “no es posible que ahora pretendan algunos sugerir la inclusión de las autodefensas como terceros civiles, con el argumento de buscar la verdad, ya que tienen una ruta legal y quienes fueron excluidos no les queda otro camino que ser juzgados por la justicia penal ordinaria”.

Finalmente, el mandatario le dio la bienvenida al nuevo presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, y envió un saludo a la magistrada Patricia Linares, presidenta saliente.

Dicho evento también contó con la presencia de expertos de Suiza, Sudáfrica, Argentina, Sierra Leona, Perú, Chile, Irlanda, El Salvador, Etiopía y Canadá.