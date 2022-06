“Ese comportamiento no representa al Congreso de la República, ni tampoco a los ciudadanos que amamos nuestra patria. No queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos polarización”, insistió el presidente del Congreso.

El senador Roy Barreras se ha defendido en las últimas horas de los ataques que ha recibido y ha señalado que se trata de reuniones en las que se habló de estrategias normales en medio de la campaña política.

Afirmó que la candidatura de Gustavo Petro fue infiltrada y que este escándalo se asemeja más al episodio del Watergate en Estados Unidos, que le costó la Presidencia a Richard Nixon.

Sin embargo, Barreras ha recibido críticas hasta dentro del propio petrismo. El senador Gustavo Bolívar, tan pronto estalló el escándalo de los videos, afirmó que siente vergüenza. “Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, escribió en su cuenta de Twitter.