Sayco, a responder ante el Congreso por cobro sobre conciertos virtuales

Continúa creciendo la polémica en el país por las tarifas que ha venido fijando la Sociedad de Autores y Compositores (Sayco) para que los artistas puedan realizar conciertos a través de medios virtuales en medio de la crisis que enfrenta el mundo por la pandemia.

Algunos congresistas consideran que es inaudito que esta entidad, argumentando la protección de los derechos de autor, esté imponiendo excesivos costos para la realización de estos eventos digitales.

Ante esta situación, el senador Efraín Cepeda anunció que citará a un debate de control político a Sayco, para que le explique al país por qué está actuando de esa manera.

“No puede ser que la tarifa sea 'sm', es decir, ‘según el marrano’, eso no puede ser. No es serio tampoco que el productor tenga que acercarse a Sayco para iniciar una negociación”, indicó.

Cepeda considera que es necesario facilitar el trabajo de los artistas, que se están tratando de ganar la vida de forma honrada.

“En estos momentos tan difíciles, en donde los conciertos virtuales pueden ser tabla de salvación de empresarios, de compositores, de cantantes, entre otros, lo que tenemos es que facilitarles las cosas y no ponerle palos en la rueda”, manifestó.

Congresistas considera que el gerente de la Sociedad de Autores y Compositores (Sayco) debe explicarle al país cómo se realiza la distribución de los recaudos cuando suenan los temas musicales.

De hecho, algunos artistas y dirigentes políticos ya están planteando la creación de una nueva ley para acabar con Sayco y crear una entidad que se encargue de proteger los derechos de todos.

El propio presidente del Senado, Lidio García, respalda la realización de este debate de control político y la puesta en marcha de una iniciativa que cambie las cosas sin que se afecten los ingresos de los compositores colombianos.