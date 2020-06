Sayco se defiende ante el Congreso: "Los cobros no son impuestos ni son desmedidos"

En medio de un debate de control político en el que el Congreso de la República citó a Sayco para que explicara los alcances del manual de tarifas establecido por el uso de música en plataformas digitales, el director de esa entidad, César Ahumada, aseguró que estos cobros siempre han sido concertados conforme lo indica la ley y consideró que no son desmedidos.

De acuerdo con el director de Sayco, "los cobros que hace Sayco no sin impuestos y los mismos nunca han sido desmedidos ni desproporcionados, toda vez que siempre han sido concertados como lo establece la ley. Sayco recauda por concepto de radio, televisión, espectáculos, esteblecimientos abiertos al público, plataformas digitales, sincronización y cable operadores, entre otros", dijo.

Por su parte, el senador citante del Partido Conservador, Efraín Cepeda, indicó que "no puede ser que la fijación de tarifas tenga que llegar a jueces de la República y a organismos de arbitraje. Yo creo que esto tiene que ser diáfano, claro, y por supuesto que aspiramos a que Sayco emita también un cuadro de tarifas cierto y claro, para que cuando el empresario comience a imaginar una presentación virtual sepa a qué atenerse".

Además recordó que "la virtualidad ofrece muchas oportunidades de empleo (...) pero acudir a jueces de la República es un tema absolutamente castiano, que no puede suceder en la seguridad empresarial, en la seguridad jurídica que es tan importante para que se aclimate la inversión. Si hay algo que ahuyente la inversión es precisamente la incertidumbre", dijo Cepeda.

Por su part, la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, indicó que "yo he recibido de muchas zonas, sobre todo del eje cafetero, me han llegado preocupaciones de locales cerrados, de restaurantes y bares que aunque siguen cerrados lamentablemente siguen cobrándoles. Así como hay que proteger la creación de nuestros artistas, también hay que entender que si no se está haciendo uso de esa producción, no debería estar cobrándoles esas tarifas".

Cabe recordar que a comienzos de este mes, Sayco aseguró que la decisión de crear el manual de tarifas se tomó "para no poner en riesgo la viabilidad financiera de la empresa" y que por ello, esa entidad propuso reducir las tarifas en un 50% para que los artistas o empresarios, efectúen estos pagos.

De acuerdo conRafael Manjarrés, vicepresidente de Sayco, "se hizo el manual tarifario y de hecho, se hizo una reunión con importantes empresarios para hacer la concertación y en el día de hoy Sayco le formalizó una contrapropuesta (a los empresarios) en la cual reduce en 50% el valor de las tarifas. Por ejemplo, pasa del 6% al 3% el cobro a los empresarios permanentes, porque consideramos que debe haber sentimiento de unidad".