¿Se acaban las EPS? la propuesta de la nueva reforma a la salud

Con el aval del Gobierno Nacional fue radicado, este 20 de julio, un nuevo proyecto de ley para reformar el sistema general de salud de todos los colombianos.

La iniciativa, que tiene el aval del ministro de Salud, Fernando Ruiz, defenderá varios pilares, uno de ellos tiene que ver con el cambio de modelo de atención de los pacientes, que tendrá como principal punto el fortalecimiento de la figura del médico de familia, que estará acompañado de un grupo interdisciplinar de especialistas para atender el mayor porcentaje posible de patologías.

Otro de los puntos fundamentales tiene que ver con la eliminación de las EPS que no han funcionado y la transformación de las entidades que sí han ejercido una buena gestión, las cuales tendrían que ejercer nuevas funciones como aseguradoras.

“Van a salir las EPS del sistema y se crearán unas nuevas empresas. Las EPS que no funcionaron, que demostraron todo este tiempo que son ineficientes y que no lograron su cometido que es cuidar la salud de sus afiliados, van a quedar por fuera del sistema, no podrán rencaucharse, ni entrar como aseguradoras en salud”, indicó el senador Fabián Castillo.

Explicó además que las EPS que queden, “deberán transformarse en aseguradoras de riesgo, tenemos que darle la posibilidad a esas empresas que lo hicieron bien, que sigan dentro del sistema bajo unas reglas de juego nuevas y una nueva denominación que son las aseguradoras en salud”.

Otro de los capítulos importantes que tendrá la reforma, es el mejoramiento de las condiciones del talento humano en salud.

“No podrá haber tercerización, tenemos que garantizarles una remuneración justa y a tiempo, porque en esta época de pandemia demostraron que están en la primera línea de atención de los colombianos. También habrá incentivos para su especialización y capacitación”, sostuvo.

El proyecto comenzará su trámite en las próximas semanas y será una de las prioridades del Gobierno Nacional en medio de la situación difícil que se vive en el país por la propagación de la pandemia.