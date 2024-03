Se avecina una ‘guerra de recusaciones’ por trámite de reforma a la salud en el Senado

El presidente Gustavo Petro tuvo que cancelar el desayuno que había citado con senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República, para hablar de la reforma a la salud, porque la mayoría de los congresistas no confirmó su asistencia al mismo.

Los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo mantuvieron su posición de votar de manera negativa para hundir el proyecto, razón por la cual se abstuvieron de asistir a este encuentro en la Casa de Nariño.

En medio de esta discusión, también se avecina una guerra de recusaciones para que los congresistas tengan que declararse impedidos y de esta manera se reduzca el quórum que permita la aprobación de la iniciativa en tercer debate.

Lea también: Petro canceló desayuno con senadores de Comisión Séptima para hablar de la reforma a la salud

Los primeros en ser recusados fueron los senadores del Centro Democrático Alirio Barrera y Honorio Henríquez, porque su partido político recibió financiación de algunos conglomerados que son dueños de varias EPS y entidades de salud.

De igual forma, se están haciendo algunos señalamientos en contra el senador Ferney Silva, del Pacto Histórico, quien podría ser recusado en las próximas horas tras ser señalado de haber recibido una donación de un millón de pesos en la pasada campaña política de parte del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, el senador Silva advirtió no tiene ningún conflicto de interés, porque el objetivo de la reforma no es beneficiar al ministro Jaramillo.

“El proyecto no está dirigido a beneficiar al Dr. Jaramillo, como persona particular, ni busco un beneficio particular, directo y actual, por lo tanto no hay conflicto de interés alguno”, dijo.