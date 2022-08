Se calienta elección del CNE: candidato niega ser ficha política de la Defensoría

Este miércoles se llevará a cabo la elección de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos políticos ya tienen casi que definido cuáles serán sus candidatos para ocupar esos asientos.

En medio de este proceso, la polémica se ha centrado en uno de los postulados del Partido Liberal, Altus Baquero, sobre quien se han presentado algunas denuncias por posibles inhabilidades y a quien señalan como la persona que podría tener el respaldo del defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Sin embargo, el dirigente político negó estas afirmaciones. “El Partido liberal colombiano, quien fue el que hizo la postulación de mi candidatura ante el Congreso de la República, no hay ningún padrino político, es realmente la colectividad la que respalda mi candidatura”, indicó en un comunicado.

“No soy ficha del defensor del defensor del pueblo, Carlos Camargo, lo conozco hace mucho tiempo, más de 15 años, hemos tenido una relación no solo personal sino académica, pero yo realmente no soy ficha de nadie, lo que tenemos es el apoyo de una colectividad, de un partido, tal como lo señala la Constitución y la ley”, añadió.

Advierte que sí cumple a cabalidad los requisitos de experiencia que se requieren para asumir un escaño en el CNE.

“La fecha de grado y de pregrado de la universidad del Rosario fue del 22 de agosto del 2007 si usted suma desde esa fecha hasta el 22 de agosto de 2022, están claramente los 15 años, la elección es el 24 de agosto, aquí no hay convocatoria, solo la ley que ampara la elección de los magistrados”, sostuvo.

Baquero afirma además que tiene la preparación suficiente para abordar los temas electorales desde el máximo tribunal que se encarga de examinar esos asuntos.

“Tengo la preparación que se requiere, me he desempeñado con lujo de detalle en los cargos que me han encomendado, tengo los estudios y el conocimiento del sistema electoral, he trabajado al lado de uno de los hombres que más conoce el sistema electoral en Colombia como lo es el doctor Carlos Ariel Sánchez, quien fue magistrado del CNE y registrador en dos oportunidades. Tengo en mi haber pregrado, posgrado, maestría y doctorado y he estudiado a fondo cada una de estas variables del CNE”, indicó.

El liberalismo tiene derecho a tener dos magistrados en el Consejo Electoral y el otro postulado es Benjamín Ortiz. Cambio Radical esperas elegir a César Lorduy, el Partido de la U a Maritza Martínez, el Centro Democrático a Álvaro Hernán Prada, el Partido Conservador a Alfonso Campo, los verdes a Cristian Ricardo Quiroz y el Pacto Histórico a Álvaro Echeverry y Fabiola Márquez.