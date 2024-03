Se cayó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez

La plenaria del Senado negó la moción de censura que algunos congresistas impulsaban en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, pese a las denuncias que se hicieron sobre los problemas de seguridad y el debilitamiento de la fuerza pública.

La iniciativa se hundió con una votación de 28 por el SÍ y 55 por el NO, lo que quiere decir que Velásquez continuará en su cargo como funcionario del Gobierno Nacional.

La votación se adelantó luego de un candente debate que se llevó a cabo la semana pasada, en el que algunos parlamentarios advirtieron que bajo la batuta del ministro Velásquez, se ha aumentado el accionar de los grupos ilegales en todas las regiones del país.

El senador Jota Pé Hernández, principal promotor de la iniciativa, lamentó que se haya hundido esta propuesta que buscaba que el ministro asumiera su responsabilidad política por lo que está sucediendo.

“En medio de la carnetización y la extorsión que se está viviendo en las regiones del país, del asesinato de indígenas y de tanta inseguridad que se vive en las ciudades de Colombia, el ministro de Defensa es respaldado por el Senado y se queda en su cargo”, dijo.

“Se mantienen en su puesto y puede que esta crisis de inseguridad continúe. Nosotros seguiremos dando la pelea y buscando que los bandidos paguen por los delitos que cometen”, sostuvo.

El congresista afirma que mientras el Gobierno no tome cartas en el asunto y combata a los criminales, la situación de seguridad no va a mejorar en el país.

“Mientras no haya un Gobierno que los ataque de manera frontal y que dejen de buscarle beneficios, la situación no va a mejorar. Gobierno que no combate a los bandidos no es porque no tenga el poder para hacerlo, sino es porque quizá es cómplice de ellos”, dijo.

Quienes votaron a favor del ministro Velásquez, afirman que si bien la percepción de seguridad es negativa, las cifras demuestran resultados contundentes en el combate a la criminalidad y a los grupos ilegales.