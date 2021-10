Se complica cada vez más el ingreso de Alejandro Gaviria a la 'Coalición de la Esperanza'

La situación de Alejandro Gaviria de cara a consolidar un acuerdo político con la denominada ‘Coalición de la Esperanza’ es cada vez más complicada teniendo en cuenta las trabas que le están poniendo algunos integrantes de dicha coalición.

El supuesto apoyo que por debajo de la mesa estaría recibiendo del expresidente César Gaviria Trujillo, director del partido Liberal, está alejando al aspirante de la posibilidad de estar en esa consulta de esos sectores de centro.

Lea también: Gustavo Petro pide reparaciones por escándalo de los perfilamientos del Ejército

Así lo dejaron claro los líderes de esta coalición, que consideran que Gaviria no puede tener detrás el respaldo de maquinarias políticas.

El exsenador Juan Manuel Galán indicó que “la postura de la ‘Coalición de la Esperanza’ ha sido contundente que es abrir canales de diálogo con Alejandro Gaviria, pero hacerle ver de manera clara que no vamos a permitir que maquinarias clientelistas participen por debajo de la mesa en una consulta para que haya competencia electoral que no refleje la voluntad de cambio y de transformación de las costumbres políticas”.

Sergio Fajardo también manifestó de forma directa que el principal obstáculo es César Gaviria: “Cuantas veces sea necesario repetiré que Alejandro Gaviria no está ni estará vetado de la 'Coalición de la Esperanza'. Tampoco la gente valiosa del Partido Liberal. Al contrario, no es una cuestión de egos, es una lucha contra el clientelismo. El obstáculo ha sido y es uno: César Gaviria”.

El exministro Juan Fernando Cristo también ha dicho que Alejandro Gaviria es bienvenido, pero afirma que “no cabe un segundo Gaviria, ni un tercero”.

Consulte aquí: Reforma a la Policía: habrá un inspector para vigilar la protesta social

El exrector de la Universidad de Los Andes, en una reciente visita a la ciudad de Manizales, se pronunció sobre el tema pero no logró desmarcarse del todo del expresidente Gaviria.

“La política no se puede hacer excluyendo a todos los políticos (…) Tratar de identificar a un candidato con cierto jefe político porque creen que eso va a tener un impacto, pero desde el primer día he dicho que esta candidatura no tiene dueño, pero es incluyente. Si el centro político no es incluyente, no tiene futuro y yo no voy a rechazar las juventudes liberales ni a ningún congresista que no tiene cuestionamientos éticos y que quiere trabajar en mi campaña”, sostuvo.

Este trato que le han dado a Alejandro Gaviria ha causado molestia en el partido Alianza Verde, que también está presente dentro de la ‘Coalición de la Esperanza’. Uno de los precandidatos de la colectividad, el exgobernador Carlos Amaya, decidió no participar del más reciente recorrido que se hizo en Bogotá en señal de protesta con lo que está sucediendo con el exrector de la Universidad de Los Andes.