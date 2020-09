"Se debe decir la verdad sobre los secuestros y no con cartas": Duque a Farc

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a la carta firmada por varios de los líderes del partido Farc, en la que pidieron perdón a las víctimas de secuestro en el país, y dijo que más allá de los documentos debe haber verdad para las familias de las víctimas.

“Esperamos que se diga la verdad sobre los secuestros, no con cartas sino que acudan ante la justicia transicional y respondan con nombre y apellido a esas familias que no saben hoy dónde están sus seres queridos y seguramente estarán en una fosa común que fueron secuestrados y vilmente asesinados”, afirmó.

Dijo también que espera que se confiese sobre las rutas del narcotráfico y sobre “tantos delitos ocurridos en el territorio”.

Duque lanzó además varias pullas al expresidente Juan Manuel Santos y sin referirse puntualmente a exmandatario, dijo que “la paz no reposa en un papel, no reposa en galardones sino que la paz efectiva es el premio que merece nuestra sociedad”.

Agregó que, “dijimos que para alcanzarla teníamos que reconocer elementos evidentes y uno de ellos es a más coca menos paz”.

Según Duque, “la construcción de la paz requiere seguridad y justicia y requiere el brazo integral de atención social del Estado”.

Además, hizo un llamado a que todos “entendamos que en nuestra sociedad no pueden seguir dándose más fracturas con la idea de dividir políticamente a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz”.

Finalmente, recalcó que “los colombianos entendemos que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición deben ser inequívocos, pero poco contribuyen aquellos que tienen la responsabilidad de acudir a la justicia transicional y no estén diciendo las cosas tal y como son, el reclutamiento de niños ha sido ostensible, y por lo tanto no queremos más jugarretas”, apuntó.