Se desata polémica en Pereira por proyecto para crear empresa de alumbrado público

Sobre el tema, el representante a la Cámara, Gabriel Vallejo, dijo que no tiene sentido crear una empresa mixta cuando ya se cuenta con la Empresa de Energía de Pereira.

En ese sentido, explicó que con el proyecto de la Alcaldía, el municipio tendría el 60 % y el privado el 40 %, pero el privado podría salir ganando. “No está clara la valoración del parque lumínico de la ciudad, no está claro el valor que se le está dando. Además no hay claridad del porqué no se le está cobrando una prima de control por esta sociedad”, recalcó.

Adicionalmente, el congresista dijo que dentro de los interrogantes también el aporte del privado y cuál es la inversión que realmente va hacer para quedarse con la administración del alumbrado de Pereira. Así las cosas, no se sabría cuál es el capital que invertiría.

“Al final el alcalde Carlos Maya presentó el proyecto de acuerdo, pero tuvo un rechazo de muchos sectores porque creemos que este modelo no es eficiente y lo que va hacer el municipio es entregarle la administración de por vida del alumbrado de la ciudad”, explicó.