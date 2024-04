El equipo de comunicaciones del representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, informó que en un viaje realizado a Venezuela, como observador de los diálogos de paz entre el Gobierno y es ELN, el régimen evitó la entrada del congresista al país y en este momento “se desconoce su suerte”.

“Desde la tarde de este viernes se desconoce la suerte del representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui, quien arribó a Caracas pasado el mediodía con el propósito de realizar una observación política del proceso de paz con el ELN, la cual ha sido negada varias veces por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro”, informó el equipo del congresista.

Uscátegui llegó a Caracas este viernes y su última comunicación fue por medio de una videollamada con su equipo de trabajo desde el aeropuerto Maiquetía. En esta conversación, el congresista preguntaba el motivo por el cual no le permitían el ingreso al vecino país, a pesar de haber informado a las autoridades “con varios días de anticipación”.

“Yo estoy aquí con migración y me dicen que no puedo ingresar. Qué tengo que hacer, ya me van a dar para Colombia, porque no estamos aceptados para el ingreso al país. Pero si esa comunicación se envió con más de una semana de anticipación. Ni siquiera me permiten usar el teléfono”, dijo el representante.

Los compañeros de trabajo de Uscátegui agregaron que este viaje se dio con el aval de la Cámara de Representantes y, luego de recibir una comunicación de la Cancillería colombiana, en la que certifica que el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández, tiene conocimiento de su viaje.

“El propósito del desplazamiento, en el cual lo acompaña el periodista Santiago López Otero, es realizar una labor de observación política sobre los diálogos que está desarrollando el Gobierno del Presidente Petro con el ELN, en Caracas. Hasta el momento el Gobierno colombiano no ha hecho presencia, pese a que el embajador Rengifo está al tanto del viaje del congresista Uscátegui”, denunciaron.