Se fue el mejor orador que ha tenido el Congreso: Bancada costeña tras muerte de Roberto Gerlein

La muerte del exsenador Conservador, Roberto Gerlein Echeverría, ha generado tristeza en sus amigos, familiares y compañeros de política.

Los congresistas de la bancada costeña expresaron la solidaridad a sus familiares y lo recuerdan como el hombre de la gran oratoria. El senador Efraín Cepeda, compañero por varios años en el Congreso, aseguró que Gerlein Echeverría era el hombre del verbo brillante.

"Es una triste noticia para el departamento del Atlántico, para el país, para el partido Conservador. Fue mi compañero de batallas en el Congreso, compartimos en el Senado de la República, por más de 20 años, un hombre de un verbo brillante, una gran oratoria, yo creo que el mejor orador que tuvo el Congreso de Colombia", indicó Cepeda.

El político conservador manifestó que, aunque Gerlein estaba afuera de la política desde hace algunos años, siempre estaba al tanto de lo que pasaba en el partido Conservador.

"Ya estaba retirado de la política pero siempre apoyando al partido. Estuvo 43 años en el congreso de la República y siempre será recordado por lo que hizo para el departamento", manifestó.

Cepeda recordó una de las anécdotas jocosas con Gerlein durante su estancia en el Congreso de la República. "Hay muchas anécdotas, siempre salía con cosas jocosas. Recuerdo una cuando un congresista dijo con ese manto de dudas para que lo investigaran, y Roberto Gerlein le dijo que no pidiera eso, a lo que el parlamentario le preguntó el porqué, y le respondió: fácil porque te investigan. En ese momento todo fue carcajada en la plenaria", recordó Cepeda.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, lamentó su partida. "Su fallecimiento nos enluta a todos. Tuve la dicha de compartir con él en varias oportunidades. Él logró que la sede de Monómeros Colombo Venezolano estuviera en Barranquilla a través de una ley. Hace varios meses me llamó a decirme que me estaba siguiendo los pasos y me dijo que qué podía hacer por mi para seguir en la política", indicó.

De igual manera, la Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se refirió al fallecimiento de Roberto Gerlein. "Recibo con profundo dolor la partida de Roberto Gerlein, mi vecino de toda la vida, gran amigo, líder y defensor de ideales. Extrañaré mis largas conversaciones con él y sus sabios consejos. ¡Roberto, tu paso por el Congreso deja una huella que permanecerá para siempre!", trinó en su cuenta de Twitter.

El presidente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, publicó: "con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del exsenador Roberto Gerlein, quien fuera mi compañero en el Congreso. Un destacado parlamentario, amante del servicio público y un patriota a carta cabal. Condolencias a todos sus seres queridos".

Gerlein estuvo más de cuatro décadas en el Congreso, llegó en 1967 como Representante a la Cámara y luego subió al Senado en 1978. Además, fue Ministro de Desarrollo Económico del presidente Belisario Betancourt, y Gobernador del Atlántico.

Cabe recordar que algunas de las intervenciones que más polémica causó en el Congreso fue cuando se opuso al matrimonio de parejas del mismo sexo.

Gerlein, de 83 años, venía presentando problemas de salud con afectación en sus riñones, además de problemas cardiovasculares que presentaba.