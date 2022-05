"Se ha roto la carta democrática de los colombianos": Daniel Quintero tras suspensión de su cargo

El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se refirió a la decisión de la Procuraduría de retirarlo de su cargo inicialmente por tres meses, por presunta participación en política.

En diálogo con RCN Mundo, Quintero Calle señaló que, "en los 10 puntos que presenta, la procuradora en ninguno logra probar que hay una participación mía. Entonces termina acudiendo a algo que no está en la Constitución colombiana, en la jurisprudencia colombiana, que es que a pesar de que yo no he hecho alusión a ningún candidato de forma particular, lo que dice es que se puede interpretar que se está creando un imaginario colectivo en el que la gente podría interpretar que eventualmente yo estoy apoyando a un candidato o a otro".

Lea además: Fecode responde críticas tras oficializar su apoyo a Gustavo Petro

En ese sentido, el funcionario cuestionó el procedimiento en su contra tras indicar que en ningún momento se le ha permitido defender su postura.

"No ha habido oportunidad para que remitamos nuestra defensa. ¿En qué país del mundo se juzga a alguien sin derecho a la defensa? Solo en un país, o en unos países es que se hace eso: en las dictaduras que es cuando el gobierno utiliza todo su poder y entonces hace lo que quiera a su antojo", afirmó Quintero.