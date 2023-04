Se hunde proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud de Cambio Radical

Con 18 votos en contra y seis a favor se hundió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la ponencia del proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud, que radicó el partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Han votado 24 honorables representantes de los 41 integrantes de esta comisión, siendo esta proposición de Cambio Radical negada la proposición por la mayoría”, dijo la secretaria de la célula legislativa.

La exposición de la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, quien trató de convencer a sus colegas, señalando que esta propuesta planteaba una transformación al sistema de salud en Colombia, mejorando las condiciones de los profesionales de la salud y las áreas de medicina especializada, cirugías y centro de diagnósticos, en beneficio de los usuarios, todo eso sin acabar con las EPS, no fue suficiente y la votación fue contundente.

“Lamentable, era de esperarse, no contamos con el suficiente no contamos con el suficiente respaldo en la Cámara era por aquí donde para nosotros era legítimo dar el debate y la discusión del proyecto de reforma a la salud porque es una ley estatutaria y no nos queda la menor duda que este es un tema que se va a abordar como derecho fundamental, porque así está en la Constitución”, dijo Arbeláez al término de la discusión.

Así las cosas, el único proyecto de transformación del sistema de salud que queda vivo es el que se discute en la Comisión Séptima y que se debilitó, tras la ruptura de la coalición del gobierno.

“Cambio Radical se opondrá a ese proyecto y votará no a la reforma del Gobierno Nacional. Llama la atención la votación de ayer donde a pesar de la ruptura que anunció el presidente de la coalición de gobierno, se vio toda aún compacta votando en contra de su proyecto. Están en negociaciones, eso sí no quepa la menor duda. Están buscando qué repartir y qué dar para que los puedan apoyar o respaldar”, refirió la congresista.