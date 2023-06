Se hundió proyecto que garantizaba el derecho a la alimentación en Colombia

Por falta de tiempo para que pudiera salir adelante, el proyecto de acto legislativo con el cual se buscaba garantizar el derecho a no tener hambre en el país, se hundió en el Congreso de la República.

La iniciativa tenía como propósito elaborar políticas públicas transversales entre todas las entidades del Estado para que el derecho a la alimentación fuera una realidad.

El senador Alfredo Deluque, ponente de la iniciativa, lamentó que no se haya podido avanzar en la aprobación de este proyecto teniendo en cuenta que, por tratarse de una reforma constitucional, debía salir adelante antes del 20 de junio, fecha en que termina la legislatura ordinaria.

“Lastimosamente se nos hundió en el Senado de la República, lo que quiere decir que nos va a tocar comenzar nuevamente con ese proyecto tan importante para nuestro país, porque la semana antepasada levantaron la sesión y se quedó este proyecto sin tiempo”, indicó.

“El 20 de julio el Partido de la U insistirá en ese proyecto de acto legislativo porque el hambre en este país es un tema muy complejo. En La Guajira se mueren más niños por la sencilla razón de que es el único desierto habitado de nuestro país”, añadió.

Sin embargo, Deluque aclaró que en todos los departamentos del país muchos menores fallecen por causas asociadas a la desnutrición.

El congresista también alertó que es necesario avanzar rápidamente en la construcción de políticas públicas que permitan garantizar el derecho a no tener hambre, teniendo en cuenta que estamos ad portas de la llegada del Fenómeno del Niño, que puede afectar gravemente la producción de alimentos en el territorio nacional.

Pese al hundimiento de esta propuesta, aún está vivo un proyecto de ley ordinaria que también tiene el propósito de garantizar la alimentación de los colombianos, pero hasta el momento no ha habido quórum para debatirlo. El presidente del Senado, Alexander López, hizo un llamado a los congresistas para que asistan a las sesiones y de esta manera se evite el archivo de este tipo de propuestas.

“Aquí el que va a aguantar hambre no es Petro, ni ninguno de nuestros hijos, aquí quien se va a afectar con la no aprobación de esta reforma son miles de colombianos que hoy no tienen como alimentarse y que hoy padecen hambre”, sostuvo.

Los congresistas insistirán en tramitar nuevamente esta iniciativa legislativa en la próxima legislatura.