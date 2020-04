Se inicia fase de Ingreso Solidario para hogares no bancarizados

El Gobierno Nacional notificó al Congreso de la República que esta semana comenzarán los giros de los subsidios del programa de Ingreso Solidario a los hogares que no están bancarizados.

Según el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, el proceso se iniciará este miércoles 22 de abril y beneficiará a alrededor de 1,8 millones de hogares colombianos.

“La primera etapa, y una de las razones por las cuales se hizo con rapidez, es que eran hogares bancarizados, que tenían una cuenta tal vez inactiva, o tenían una cuenta que estaban usando porque estuvieron empleados recientemente”, indicó durante un debate en la plenaria del Senado.

“Esperamos a partir del 22 de abril empezar a hacer los giros para los hogares que no están bancarizados, hogares que están ubicados en municipios en los que la bancarización no ha incrementado y por lo tanto no tienen una cuenta de ahorros, ni nada por el estilo”, indicó Rodríguez.

Dijo que se están adelantando todos los procesos de digitalización de los datos de estos beneficiarios, para poder hacerles llegar el dinero a través de algunas plataformas.

“Esos hogares necesitan una llegada diferente, es por eso que nos tomó un tiempo para hacer una digitalización, que es usar el número de celular para abrirle otro tipo de productos como Daviplata, Nequi, Ahorro a la mano, entre otros, y a través de ellos hacerles llegar las ayudas”, indicó.

El director de Planeación Nacional volvió a desmentir que se estuvieran presentando fraudes con el programa de Ingreso Solidario.

“Es falso que se hayan perdido los recursos, los más de 1.147.000 giros que se han hecho están absolutamente a salvo. Hay errores que existen, pero eso no significa giros”, manifestó.

El Gobierno informó que se han hecho más de un millón de transferencias a las familias que más lo necesitan y reiteró que todo este programa beneficiará a alrededor de tres millones de colombianos.