Se intensifica pulso por la Presidencia de la Cámara de Representantes

Cuando faltan pocos días para que se posesione el nuevo Congreso de la República, aún no está claro cómo estarán conformadas las mesas directivas durante los próximos cuatro años.

Ya se sabe que en el Senado el próximo presidente será Roy Barreras, pero en la Cámara de Representantes la pelea se está intensificando.

En las últimas horas el congresista David Racero, del Pacto Histórico, dijo que podría tener ya las mayorías para quedarse con ese cargo en el primer año legislativo, pero eso aún no está muy claro.

“La aspiración nuestra del Pacto Histórico, con mi nombre puesto sobre la mesa, ya tiene el apoyo del partido Conservador, de toda la bancada de víctimas, del partido de la U y del partido de Comunes. Los liberales viajaron a unos retiros espirituales, nos pidieron tiempo para resolver cosas entre ellos, así que la Cámara congela los diálogos”, sostuvo.

Esto significaría que 31 legisladores del Pacto Histórico, 27 conservadores, 17 de ‘la U’, 16 representantes de las curules de paz y los 5 de Comunes, sumarían un total de 96 votos.

Sin embargo, eso no sería del todo cierto. Fuentes del partido de la U señalan que no es cierto que estén pensando en apoyar la candidatura de Racero; de hecho, el senador José David Name dijo que respaldarán que el Partido Liberal sea el que asuma la primera presidencia en Cámara.

“Nosotros creemos que deber haber un equilibrio al interior del Congreso, si el Pacto Histórico inicia en Senado, debería iniciar en Cámara el Partido Liberal y estamos dispuestos a apoyar al liberalismo para que tengan la presidencia de la Cámara en el primer año”, señaló Name en su momento.

Asimismo, fuentes del partido Liberal, cuya bancada está reunida en Armenia en un retiro espiritual, afirman que tienen la firme convicción de seguir peleando la Presidencia de la Cámara de Representantes en el primer año, porque ellos son mayoría en esa corporación.

En el caso del liberalismo, Carlos Ardila y Álvaro Monedero son los que en este momento tendrían la mayor opción para quedarse con la candidatura para comandar la mesa directiva de la corporación.