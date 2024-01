El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, trató de bajarle el tono a la confrontación que se desató esta semana con la Contraloría General de la República, por la "acción popular" que entabló contra 21 Empresas Promotoras de Salud (EPS) para que miren -según dijo- el incumplimiento de estas entidades, demanda en la que vincula -además- al organismo de control.

Jaramillo afirmó que respeta las decisiones del vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, quien rechazó que se le involucrara en la demanda presentada por el Ministerio de Salud contra las EPS.

El ministro de Salud indicó que Zuluaga es un contralor muy sensato y transparente, y que su trabajo, además, ha sido encomiable.

“Me siento satisfecho (por la forma) como ha obrado el señor Contralor Nacional, el doctor Zuluaga; es una persona que ha mostrado -como lo venía haciendo el pasado contralor- de una forma muy clara, muy eficiente en su trabajo”, sostuvo Jaramillo.

Agregó que "respeto profundamente la determinación que haya tomado. Nosotros no tenemos nada decir nada al respecto y cumplir las órdenes que emanan estos entes de control".

El alto funcionario señaló que por interponer una acción popular para pedir una vigilancia a esos recursos de la salud, reciben muchas críticas.

“No puede uno entender por qué las EPS no entregan datos. No son estas empresas tan eficientes que puedan tener los datos y suministrarlos al ministerio de Salud; deben de tener una responsabilidad con su capital, patrimonio y reservas”, añadió.

"Lo que entonces decimos y pedimos -insistió- (es) una acción popular para que miren a ver qué está pasando con las reservas y el incumplimiento, pero entonces se nos viene el mundo encima".

Destacó que están en la obligación de exigir que se investigue qué está pasando con los recursos de la salud: “Nosotros tenemos con todo el respeto pedir que se investigue porque estamos jugando con el presupuesto de todos los colombianos".

El ministro Jaramillo explicó que esos recursos "casi representan el 20% del presupuesto nacional. Es una gran cantidad de dinero y lo manejan como quieren sin auditoría ni nada, por eso es que no se puede hacer la reforma porque los intereses son supremamente grandes de un grupo pequeño elitista".