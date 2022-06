Se revela supuesto plan del petrismo para acabar con Fajardo y Alejandro Gaviria

En las últimas horas salieron a la luz algunos videos de ciertas reuniones de campaña en las que se observa al senador y hoy jefe de debate de Gustavo Petro, Roy Barreras, hablando de un posible plan para dividir al centro político y atacar, entre otros, a Sergio Fajardo y a Alejandro Gaviria, quienes representan una “amenaza” para la campaña del Pacto Histórico.

“Pensemos tácticamente si que hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo o más bien darnos de frente contra Alejandro Gaviria, decidan qué hacer nosotros estamos listos para ir a la batalla”, dice Roy Barreras en un primer video que se conoció. Añade además que “usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual, cómo nos diferenciamos, preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil”.

En dicha reunión, según se observa en el video, hace presencia el mismo Gustavo Petro, candidato presidencial, quien no interpela a Barreras ante la desbandada contra los ex candidatos presidenciales Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.

Consulte aquí: ¿Habrá silla vacía tras captura del senador Mario Castaño?

“Nosotros tenemos que tomar acciones políticas, tenemos dos cosas por hacer: dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros o todo lo contrario, porque lo de Fajardo es un amenaza, Fajardo tampoco nadie confía en él”, continuó diciendo Barreras.

Adicionalmente, Roy Barreras arremete contra Alejandro Gaviria y señala que “si eso no funciona, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque, no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal y el que sume también”.

Pero ahí no paró la arremetida de Barreras contra Gaviria, ya que también señaló que fue él quien advirtió primero que el exrector de Los Andes era una “amenaza electoral” y que “van a ocuparse de desmontar esa amenaza”.

Puede leer: Los hermanos Galán arremeten contra Gustavo Petro

Lo cierto es que hoy Alejandro Gaviria hace parte de la campaña de Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta presidencial, tras anunciar su voto y adhesión a la campaña del Pacto Histórico y en una reciente declaración que entregó en su cuenta de Twitter luego de estallar este escándalo, dejó entrever que continuará apoyando a Petro en las elecciones del próximo 19 de junio.

“Me dolieron muchos de los ataques y calumnias, por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace algunos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”, indicó.

“La política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas. Rechazo la mezquindad política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”, agregó.