Sebastián Guanumen: dudas y aciertos en la gestión de la carrera diplomática del gobierno Petro

Otros nombramientos polémicos que sí se han logrado consumar son, por ejemplo, el de Moisés Ninco Daza, quien no cuenta con título profesional ni experiencia en la carrera diplomática, siendo nombrado embajador en México.

A Ninco Daza, de acuerdo al decreto de su nombramiento, se le tuvo en cuenta ‪porque “ha participado en el tercer simposio de estudiantes de política y relaciones internacionales”‬. Dicha experiencia levantó críticas en varios sectores del país.

En diálogo con El Tiempo, la presidenta del sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la cónsul en Uruguay María Angélica García, le sorprende que se esté “homologando experiencia profesional que no es relacionada ni suficiente para estos cargos, con el fin de subsanar esos estudios que no tienen. Eso debilita el ingreso al concurso. No es coherente el discurso y la práctica”.