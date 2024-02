'Sebastián Piñera fue un gran amigo de Colombia': expresidentes lamentan su repentina muerte

Andrés Pastrana, también dedicó un sentido mensaje tras la muerte de Sebastián Piñera y le envió sus condolencias a su familia.

“Con infinita tristeza me he enterado del sensible accidente en la cual perdió la vida el amigo entrañable @SebastianPinera. A Cecilia, sus hijos y demás familiares un entrañable abrazo de condolencia a quien fue un inigualable amigo y un gran patriota chileno. Siempre lo recordaré por nuestras conversaciones inteligentes y su agudeza de empresario y político. Nunca lo olvidaremos. Lo recordaremos por sus consejos afectuosos. Paz en su tumba”, indicó.