Secretario general del MinSalud desafía al Congreso: “aprueban la reforma, o la hacemos por decreto”

Esta no es la única polémica en la que se ha visto envuelto el secretario general del Ministerio de Salud, hace unas semanas fue denunciado por el Sindicato de Servidores Públicos de la Salud por haber amenazado a varios empleados con despedirlos por no tener afinidad política con el actual Gobierno.

“El funcionario que no esté de acuerdo, que no se sienta cómodo, tiene toda la libertad de presentar una notica que dice ‘renuncia a mi cargo’. Yo no me siento bien aquí, yo no me identifico con las políticas del actual Gobierno y sencillamente, con todo el gusto le acepto su renuncia”, se escucha en un audio que fue dado a conocer por la organización sindical.