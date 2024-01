Le puede interesar: Petro fue denunciado por posible participación en política en la Comisión de Acusación

Desde el Pacto Histórico salieron en defensa del canciller y cuestionaron la decisión de la Procuradora Margarita Cabello, tildándola de “fanática del Centro Democrático”.

“A Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de la paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó el representante Alejandro Ocampo.